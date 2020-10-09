Англия

"Горожане" достигли прогресса в переговорах с бельгийцем.

Полузащитник Кевин де Брюйне может в ближайшее время подписать новый контракт с Манчестер Сити, сообщает издание The Times.

Руководство "горожан" обратилось к бельгийскому хавбеку с предложение о новом пятилетнем соглашении в начале октября. Футболист еще не согласился на предложенные условия, но стороны достигли существенного прогресса в переговорах.

Действующий договор де Брюйне с английским клубом рассчитан до июня 2023 года.

В этом сезоне 29-летний игрок провел 5 поединков в футболке Сити, отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что де Брюйне стал лучшим полузащитником Лиги чемпионов-2019/20.