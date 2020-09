Голкипер Мануэль Нойер и нападающий Роберт Левандовски из Баварии и полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне попали в число претендентов на звание лучшего игрока сезона по версии УЕФА.

В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов Де Брюйне пробился в четвертьфинал с Ман Сити, а Нойер и Левандовски стали победителями турнира с мюнхенским клубом.

🌠 De Bruyne. Lewandowski. Neuer. 🌠



Who's your 2019/20 UEFA Men's Player of the Year? 🤔#UEFAawards