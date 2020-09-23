Стала известна тройка претендентов на награду.
Мануэль Нойер и Роберт Левандовски, Getty Images
23 сентября 2020, 14:57
Голкипер Мануэль Нойер и нападающий Роберт Левандовски из Баварии и полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне попали в число претендентов на звание лучшего игрока сезона по версии УЕФА.
В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов Де Брюйне пробился в четвертьфинал с Ман Сити, а Нойер и Левандовски стали победителями турнира с мюнхенским клубом.
Тройка претендентов была определена путем голосования среди 80 тренеров команд, участвовавших в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также 55 журналистов из стран, чьи ассоциации входят в УЕФА.
Имя лучшего игрока сезона по версии УЕФА объявят во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая пройдет 1 октября.