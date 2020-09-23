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Стала известна тройка претендентов на награду.

Голкипер Мануэль Нойер и нападающий Роберт Левандовски из Баварии и полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне попали в число претендентов на звание лучшего игрока сезона по версии УЕФА.

В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов Де Брюйне пробился в четвертьфинал с Ман Сити, а Нойер и Левандовски стали победителями турнира с мюнхенским клубом.

🌠 De Bruyne. Lewandowski. Neuer. 🌠



Who's your 2019/20 UEFA Men's Player of the Year? 🤔#UEFAawards — UEFA #SuperCup (@ChampionsLeague) September 23, 2020

Тройка претендентов была определена путем голосования среди 80 тренеров команд, участвовавших в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также 55 журналистов из стран, чьи ассоциации входят в УЕФА.

Имя лучшего игрока сезона по версии УЕФА объявят во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая пройдет 1 октября.