Голкипер Мануэль Нойер и нападающий Роберт Левандовски из Баварии и полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне попали в число претендентов на звание лучшего игрока сезона по версии УЕФА.

В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов Де Брюйне пробился в четвертьфинал с Ман Сити, а Нойер и Левандовски стали победителями турнира с мюнхенским клубом.

Тройка претендентов была определена путем голосования среди 80 тренеров команд, участвовавших в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также 55 журналистов из стран, чьи ассоциации входят в УЕФА.

Имя лучшего игрока сезона по версии УЕФА объявят во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая пройдет 1 октября.

 

 