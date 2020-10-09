Англия

Мерсисайдцы выпустили памятный ролик, в котором немец рассказывает о своей работе в клубе.

8 октября исполнилось ровно пять лет с тех пор, как Юрген Клопп возглавил Ливерпуль. К этому событию клуб подготовил ролик с самыми памятными моментами немца. Курсивом выделены слова, которые Юрген Говорил сразу после описываемых событий. Настоятельно рекомендуется не только прочитать материал, но и посмотреть ролик — видео после каждой главы начнется с нужного момента времени.

Прошло пять лет. Это долгое время. Напряженное, но мне нравится, должен сказать.

1. Приход в Ливерпуль (по 2:00)

Никогда не забуду момент, когда мне позвонил мой агент и сказал про интерес Ливерпуля. Это было просто "ВАУ". Я сидел с семьей на летней террасе в кофейне. К тому моменту я получил множество звонков, но просил не беспокоить. Но в случае с Ливерпулем у меня было ощущение, что это может быть что-то интересное. Агент рассказал, и я помню это восхищение, внутри я просто ликовал. Жена посмотрела на меня и сказала: "Похоже, отпуск закончился".

Ливерпуль уже тогда был особенным. И с тех пор он становился только лучше и лучше.

Первым делом я должен сказать, это величайшая честь, которую я только могу представить – быть здесь. То, как здесь живут футболом – в городе и вокруг него все болеют за Ливерпуль. Это не обычный клуб, он особенный. Жозе Моуриньо назвал себя Особенным, а как назову себя я? Я говорил вам, что я обычный парень. Я Обычный, если вам так угодно. Когда я покидал Дортмунд, моими последними словами, наверное, были: "Не так важно, что люди думают, когда ты приходишь – куда важнее то, что они будут думать, когда ты удешь.



2. Салют Копу (2:00 — 3:54)

Атмосфера на английских стадионах отличается от немецких. В Англии, если игра не складывается, вы можете услышать, как падает иголка. Хотя, конечно, у нас такое редко бывает, потому что наш футбол весьма эмоционален. Но еще одна вещь, в чем мы отличаемся – то, как мы благодарим болельщиков. После того, как Вест Бром вырвал ничью на последних секундах матча, я просто хотел сказать фанатам "спасибо" – за атмосферу. Мы не одни на этой планете, и совершенно точно мы не должны быть одни на футбольном стадионе, ни болельщики, ни команда. Иначе это все не имеет смысла.

После этого все британские СМИ писали что-то вроде: "Если они празднуют одно очко в матче против Вест Бромвича после всех потраченных миллионов (а это всегда прекрасный аргумент во всех футбольных спорах), то, наверное, что-то с ними не так". Но мы не праздновали результат, мы благодарили болельщиков за атмосферу. Да, кто-то это неправильно понял, но если честно, меня это совсем не волнует".

3. Так близко, но все же так далеко (3:55 — 6:12)

[Поражение Ливерпуля от Ман Сити в финале Кубка лиги – 1:1, 1:3 по пенальти]

Я считаю и всегда говорю, что если ты проигрываешь и извлекаешь уроки из поражения – это просто результат, но если ты проигрываешь и ничему не учишься – тогда это действительно катастрофа.

[Затем Ливерпуль проиграл в финале Лиги Европы Севилье – 1:3]

Мы проиграли, но это поражение – это наш опыт. Обещаю всем: мы используем этот опыт и вернемся сильнее, это 100%. Парни старались, но мы не смогли победить сегодня. Обещаю, мы вернемся.

На самом деле, я не думаю, что сегодня что-то отличалось бы, если бы мы выиграли тех два финала. Мы извлекли из них уроки. Думаю, в случае побед мы бы тоже это сделали. Но я не смог. Я по-прежнему тренер, который проиграл большинство финалов, в которых участвовал. Это не очень хорошо, но правда. Я не переживаю очень долго после поражений в финалах, но понятное дело, что это переживание есть. Мы извлекаем из них информацию и идем дальше. Наш мир так устроен, что в большинстве сфер жизни выход в финал – это великолепное достижение – до тех пор, пока ты там не проиграешь. И тогда всего остального будто и не было.

И затем все, о чем я думаю – это следующая игра. Она никак не связана с теми трофеями, что мы выигрывали или с теми, которые проигрывали. Ты просто делаешь все, чтобы чего-то добиться, а затем делаешь это снова.

4. Премьер-лига сезона-2016/17 (6:13 — 8:14)

Время от времени я напоминаю Садио, что у него хороший удар с левой ноги. Он тогда немного увлекся с празднованием, запрыгнул мне на спину. Так можно праздновать, когда исход встречи уже действительно решен, а тогда этого явно не было. Матч с Арсеналом прекрасно показал, что мы должны делать и что нужно улучшить.

[Победа 4:2 над Кристал Пэлас]

Нельзя допускать такие ситуации слишком часто. Но нам удалось найти выход. Хотя 2:0 к перерыву было бы лучше, чем 3:1.

[Победа 1:0 над Манчестер Сити]

Дело не в том, чтобы иметь философию, а в том, чтобы приспособиться к качествам соперника.

Это был действительно ясный знак того, насколько хороши мы можем быть, и какая у нас должна быть концентрация, чтобы стать топ-командой. Чем выше ты забираешься, тем выше вероятность, что у тебя будет весьма напряженное окончание сезона. Челси нас преследовал и нам нужно было выигрывать каждый матч, чтобы сохранять отрыв.

[Триумф 3:0 в матче с Мидлсбро]

Гол Джини Вейналдума, да? Уф! Очень хорошая игра. Мы выиграли и квалифицировались в Лигу чемпионов, а после игры я понял, что это только выход в квалификацию ЛЧ. К счастью, через несколько недель после матча с Мидлсбро мы действительно вышли в Лигу чемпионов, и это было начало большой истории.

5. Лигочемпионовский путь-2017/18 (8:15 — 9:53)

Невероятно напряженный футбол высочайшего уровня. Страсть и техника – это лучшие вещи, которые может дать футбол. Было приятно смотреть и использовать все то, чему мы научились за эти годы. Было очень здорово.

[5:1 по сумме двух матчей с Ман Сити в Лиге чемпионов]

Мы забили пять голов и пропустили только один. Обычно такие цифры просто нереальны, но ребята это сделали. Я счастлив.

[5:2 в домашнем матче с Ромой]

С Ромой мы хорошо начали в защите, вели 5:0, все было здорово, просто прекрасно. А затем бы пропустили два гола, и я такой: "О Боже, Рома снова в игре". В Риме мы должны были сражаться – это и сделали, вышли в финал. Эти игры показали, что мы можем достичь нового уровня.

[В финале Ливерпуль проиграл Реалу 1:3...]

6. 97 очков и второе место в Премьер-лиге (9:53 — 11:36)

Если мы хотим побороться за Святой Грааль, мы должны быть практически безупречны. Это означает, что тогда ты наберешь действительно много очков. В Англии нельзя стать чемпионом, набрав 80 с чем-то очков, этого больше недостаточно. Уровень и стабильность, которые демонстрировал Манчестер Сити, говорили, что нужно быть очень близко к совершенству. Вспоминая тот сезон, было очень много моментов, когда все могло сложиться иначе.

Наш гол в ворота Манчестер Сити не засчитали, потому что мяч не пересек линию на 11 миллиметров. Мы набрали 97 очков, но этого было мало. То был исключительный сезон. Из него можно извлечь хороший урок. Я всегда говорил: "Даже если ты отдаешь абсолютно все, это не гарантирует, что ты получишь хоть что-нибудь. Это просто единственный шанс что-то получить, но не гарантия". И это превосходный пример, мы отдали все...

Выглядит, будто мы не получили ничего с этого, но это не так. Потому что несколько недель спустя у нас был шанс выиграть что-то действительно особенное.

7. Никогда не сдавайся (11:37 — 15:11)

[Домашние 4:0 с Барселоной после 0:3 на выезде]

Я сказал ребятам: "Знаю, это абсолютно невозможно, но благодаря вам у нас есть шанс. Так давайте попробуем". Говорить что-то – это одно, но ребята сделали эту игру. Это было что-то совершенно исключительное. Мы проигрывали 0:3, но знали, что нужно делать и что обычно происходит, когда ты играешь в открытый футбол с Барселоной, когда должен ее атаковать. Это было нечто. Матч, который я могу пересматривать и не заскучаю ни на секунду. Никто из присутствующих его не забудет.

8. Мы выиграли Лигу чемпионов шестой раз (15:12 — 17:15)

Это момент, в который все причастные получали максимальное вознаграждение за свой труд. Это была чистая радость. Я люблю смотреть на всех, как они держат этот кубок, танцуют, целуют его, мне это очень нравится.

[Сотни тысяч людей встречали Ливерпуль на улицах после победы в Лиге чемпионов]

Это абсолютно потрясающе. То были невероятные четыре-пять часов, которые мы ехали в чемпионском автобусе по городу. Незабываемо, здорово, невероятно!

Как обычный человек, ты просто не можешь с этим совладать. Ты можешь сказать: "Это слишком много эмоций, я не хочу впитывать это все". Я старался быть как можно более открытым и наслаждаться моментом изо всех сил. Я понимал, что это не только для нас победа, не только для парней в футболках, но и для всех, кто хотел быть в нее вовлечен. Понятное дело, что наши болельщики хотели быть как можно ближе. Это было просто незабываемо.

9. Реакция на пандемию (17:16 — 19:09)

Я говорю не как футбольный тренер, а как обычный человек. Я думал: "Боже, похоже, все очень серьезно". Нас начали бомбардировать цифрами, с которыми мы, обычные люди, не можем справиться. Кто хочет читать ежедневно, сколько людей умерло? Мы должны были научиться справляться с этой ситуацией тоже. Нужно было остановить чемпионат, футбол больше не был важен.

Есть только один способ вернуть футбол как можно быстрее. Чем более дисциплинированно мы будем себя вести, тем быстрее, шаг за шагом, вернется наша обычная жизнь.

[Спустя три месяца Премьер-лига возобновилась без зрителей]

Мы играли тот матч, и это было очень странно. Было невероятно сложно. Но как спортсмен, я думал: "Как кто-то мог рассматривать вариант прекратить чемпионат после того, как более 70% дистанции было пройдено?" Было сложно, но спустя несколько недель мы понимали, что должны быть очень серьезными и сознательными, делать все, чтобы было как можно лучше.

10. Конец 30-летнего ожидания (с 19:10)

Это значило абсолютно все для наших болельщиков и, конечно же, для нашей команды тоже. С моей точки зрения – я понимаю, что многие могут считать иначе – это было одно из величайших достижений в спорте за последние несколько лет, если посмотреть на обстоятельства, на препятствия, на соперников, на давление. Все это делает наше достижение великим.

Теперь это очередная отметка в истории этого невероятного клуба. Оно было другим, не похожим на то, каким бывает обычно – но это делает наше достижение еще более особенным. Надеюсь, мы никогда не будем сравнивать это чемпионство с любым другим. Не в плане количества очков, а в том, каково это было без болельщиков. Надеюсь, больше никому не придется праздновать что-то без фанатов. В будущем будет очень просто вспомнить этот сезон.

Без толпы на стадионе это не то же самое. Но вы знаете, мы делаем это для вас. Придет время, и мы сделаем это вместе. Поздравляю всех вас, мы вместе – чемпионы Англии, Европы и мира, просто невероятно. И это благодаря вам, между прочим!

Мы с парнями решили, что хотим путаться в будущем, вспоминать: была эта победа в 2021 или 2022 году? А, кажется, это был 2023! И все в таком роде. Такой у нас план. Так что теперь нам есть над чем поработать. И да, если мы все будем оставаться здоровыми, приверженными делу, будем продолжать верить и мечтать – тогда, думаю, у нас есть шанс. И это нормально, ведь у нас никогда не было большего, чем просто шанс. И каким-то образом это сработало.

Юрген Клопп, легенда Ливерпуля