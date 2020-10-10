Англия

Хавбек рассказал о причинах повторной аренды.

Полузащитник Арсенала Дани Себальос, контракт которого принадлежит Реалу, рассказал, почему решил вновь присоединиться к "канонирам".

"Чтобы тебя регулярно вызывали в сборную, нужно играть за свою команду. Когда игрок счастлив в своей команде, это к лучшему, поэтому я решил остаться еще на год в Арсенале, где я мог бы развивать свою карьеру".

"После первого сезона, все увидели настоящего Себальоса. Я значительно улучшился, и я очень счастлив продолжать играть в Арсенале", — цитирует хавбека Goal.

Ранее сообщалось, что лондонцы не стали заявлять Месута Озила и Сократиса Папастатопулоса на Лигу Европы.