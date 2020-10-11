Англия

Норвежский нападающий может остаться в стане "вишенок".

Борнмут ответил отказом на предложение Вест Хэма в 13 млн фунтов по нападающему Джошуа Кингу, сообщает Sky Sports. "Вишенки" хотят получить около 18 млн фунтов.

Контракт норвежца с Борнмутом рассчитан до лета 2021 года, поэтому при наличии подходящего предложения клуб не против его продать.

Трансферное окно в Англии для сделок между клубами Премьер-лиги и Футбольной лиги открыто еще до пятницы. Впрочем, Вест Хэм, похоже, остановил свой выбор на Саиде Бенрахма из Брентфорда.