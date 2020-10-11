Англия

"Молотобойцы" близки к подписанию алжирского футболиста.

Полузащитник Брентфорда Саид Бенрахма может в ближайшее время стать игроком Вест Хэма, сообщает Sky Sports.

Лондонский клуб уже согласовал с алжирским вингером пятилетний контракт и рассчитывает на него как на замену Фелипе Андерсону. Теперь же "молотобойцам" осталось договориться о сумме трансфера, которая может составить около 30 млн фунтов.

Бенрахма присоединился к Брентфорду летом 2018-го из Ниццы. В этом сезоне 25-летний игрок провел 3 поединка в футболке "пчел", отличившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм также заинтересован в подписании Джошуа Кинг.