"Молотобойцы" близки к подписанию алжирского футболиста.
Саид Бенрахма, Getty Images
11 октября 2020, 09:24
Полузащитник Брентфорда Саид Бенрахма может в ближайшее время стать игроком Вест Хэма, сообщает Sky Sports.
Лондонский клуб уже согласовал с алжирским вингером пятилетний контракт и рассчитывает на него как на замену Фелипе Андерсону. Теперь же "молотобойцам" осталось договориться о сумме трансфера, которая может составить около 30 млн фунтов.
Бенрахма присоединился к Брентфорду летом 2018-го из Ниццы. В этом сезоне 25-летний игрок провел 3 поединка в футболке "пчел", отличившись двумя голами.
Ранее сообщалось, что Вест Хэм также заинтересован в подписании Джошуа Кинг.