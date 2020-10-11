Полузащитник Ливерпуля не поможет команде в ближайших матчах.
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11 октября 2020, 16:45
Наби Кейта сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной Гвинеи, сообщает журналист Амаду Макаджи.
Источник утверждает, что также болезнь не обошла стороной еще четырех футболистов сборной Гвинеи.
В минувшем сезоне 25-летний игрок провел 27 поединков в футболке мерсисайдцев, отличившись четырьмя голами и тремя ассистами.
Напомним, что ране заражение коронавирусом выявили у вингера Ливерпуля Садио Мане.