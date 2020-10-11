Наби Кейта сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной Гвинеи, сообщает журналист Амаду Макаджи.

Источник утверждает, что также болезнь не обошла стороной еще четырех футболистов сборной Гвинеи.

В минувшем сезоне 25-летний игрок провел 27 поединков в футболке мерсисайдцев, отличившись четырьмя голами и тремя ассистами.

Напомним, что ране заражение коронавирусом выявили у вингера Ливерпуля Садио Мане.