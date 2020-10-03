Сенегалец пропустит ближайший матч Ливерпуля против Астон Виллы.
Садио Мане, Getty Images
03 октября 2020, 09:20
У вингера Ливерпуля Садио Мане обнаружили коронавирус, сообщил официальный сайт "красных". Футболист теперь находится на самоизоляции.
У Мане проявились слабые симптомы коронавируса, но в целом он хорошо себя чувствует.
Ливерпуль подчеркнул, что, как и в случае с заболевшим Covid-19 Тиаго Алькантарой, игрок будет следовать строгим предписаниям и проведет необходимое количество времени на карантине.
Таким образом, "красные" сыграют без Садио в ближайшем матче против Астон Виллы. Игра состоится 4 октября.