Италия

Защитник прокомментировал переезд в Бергамо.

Защитник Ювентуса Кристиан Ромеро, который два следующих сезона проведет в аренде в Аталанте, поделился эмоциями после перехода в стан бергамасков.

"Мы говорим о команде, которая доказала всей Италии, что она одна из лучших команд в стране. Я считаю, что это был правильный выбор, поэтому я могу продолжать расти и выкладываться на полную".

"Я считаю, что смогу добиться вызова в сборную Аргентины, играя за Аталанту. Играть в Лиге чемпионов — для меня мечта, я всего лишь смотрел эти игры только по телевизору", — сказал Ромеро сайту клуба.

Ранее сообщалось, что Ромеро прибыл на место ушедшего в Лестер защитника Тимоти Кастаня.