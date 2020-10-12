Англия

"Канониры" вновь вынуждены раскошелиться на немецкого хавбека.

Полузащитник Месут Озил получил дополнительные выплаты от Арсенала, которые предусмотрены по условиям его текущего контракта, истекающего летом 2021 года. Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, 31-летнему немцу выплатили 8 миллионов фунтов в качестве бонуса лояльности.

Интересно, что Озил не появлялся на футбольном поле в официальных матчах с начала марта этого года, при этом он является самым высокооплачиваемым игроком "канониров" с недельным окладом в размере 350 тысяч фунтов.

Напомним, что немецкий хавбек также остался вне заявки Арсенала на текущий розыгрыш Лиги Европы. Несмотря на это, Месут планирует отработать свой контракт с лондонским клубом до конца, и недавно он отклонил предложение от Аль-Насра.