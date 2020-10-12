Англия

Немецкий полузащитник не захотел менять клубную прописку.

Месут Озил не захотел переходить в Аль-Наср, несмотря на недостаток игровой практики в Арсенале, сообщает журналист Сезар Луис Мерло.

Клуб из Саудовской Аравии предлагал за опытного футболиста 5 миллионов фунтов, а самому гроку многомиллионный контракт на два года.

В минувшем сезоне Месут Озил провел в футболке лондонского клуба 23 поединка во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал три результативные передачи.

Напомним, что немецкий полузащитник требует от Арсенала 13 миллионов фунтов за расторжение контракта.