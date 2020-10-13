Англия

Француз раздумывает об уходе из Челси.

Полузащитник Нголо Канте намерен покинуть Челси и мечтает о переходе в мадридский Реал, сообщает издание Le Parisien.

Канте испортил отношения с главным тренером Фрэнком Лампардом, так как ему не позволили пропустить тренировку ради свадьбы друга. Теперь опорный хавбек попытается уйти из лондонского клуба следующим летом.

Действующий контракт Канте с Челси рассчитан до июня 2023 года.

В этом сезоне 29-летний игрок провел 5 поединков в футболке "синих".

Ранее сообщалось, что Челси хочет предложить новый контракт полузащитнику Жоржиньо.