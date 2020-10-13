Француз раздумывает об уходе из Челси.
Нголо Канте, Getty Images
13 октября 2020, 08:35
Полузащитник Нголо Канте намерен покинуть Челси и мечтает о переходе в мадридский Реал, сообщает издание Le Parisien.
Канте испортил отношения с главным тренером Фрэнком Лампардом, так как ему не позволили пропустить тренировку ради свадьбы друга. Теперь опорный хавбек попытается уйти из лондонского клуба следующим летом.
Действующий контракт Канте с Челси рассчитан до июня 2023 года.
В этом сезоне 29-летний игрок провел 5 поединков в футболке "синих".
Ранее сообщалось, что Челси хочет предложить новый контракт полузащитнику Жоржиньо.