Хавбек отклонил предложение Аль-Хилаля.
Гильфи Сигурдссон, Getty Images
13 октября 2020, 09:02
Полузащитник Эвертона Гильфи Сигурдссон отклонил предложение аравийского Аль-Хилаля перед закрытием трансферного окна, сообщает портал The Athletic.
Аравийский клуб предпринимал попытку подписать исландского хавбека, однако он не захотел переезжать на Ближний Восток.
Сигурдссон утратил место в основе Эвертона после летних трансферов клуба. Действующий договор исландца с ливерпульским клубом рассчитан до июня 2022 года.
В этом сезоне 31-летний игрок провел 7 поединков в футболке "ирисок", отличившись одним голом и тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что Эвертон не смог договориться с Манчестер Юнайтед по трансферу Серхио Ромеро.