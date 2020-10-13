Англия

Хавбек отклонил предложение Аль-Хилаля.

Полузащитник Эвертона Гильфи Сигурдссон отклонил предложение аравийского Аль-Хилаля перед закрытием трансферного окна, сообщает портал The Athletic.

Аравийский клуб предпринимал попытку подписать исландского хавбека, однако он не захотел переезжать на Ближний Восток.

Сигурдссон утратил место в основе Эвертона после летних трансферов клуба. Действующий договор исландца с ливерпульским клубом рассчитан до июня 2022 года.

В этом сезоне 31-летний игрок провел 7 поединков в футболке "ирисок", отличившись одним голом и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Эвертон не смог договориться с Манчестер Юнайтед по трансферу Серхио Ромеро.