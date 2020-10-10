Франция

Итальянец рассказал о решении присоединиться к парижанам.

Нападающий Мойзе Кин прокомментировал уход из Эвертона и переход в ПСЖ на правах аренды.

"Я не расстроен тем, что ушел из английского футбола, хотя многие болельщики Эвертона очень любили меня.

Я действительно мог вернуться в Ювентус, но вместе с семьей принял решение перебраться в Лигу 1. Я раньше бывал в Париже, там живут мои родственники.

Надеюсь, этот опыт многому меня научит. Я молод и мне нравится работать рядом с нападающими топ-класса, могу многому у них научиться", – приводит слова Кина портал Football Italia.

В этом сезоне 20-летний игрок провел 4 поединка в составе Эвертона, отличившись двумя голами.