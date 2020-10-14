Англия

Форвард забил 14-й гол в составе команды U-21.

Молодежная сборная Англии одержала победу над Турцией со счетом 2:1 в матче квалификации Евро-2021.

Одним из голов в составе "трех львов" отличился нападающий Эдди Нкетиа. Для форварда Арсенала этот гол стал 14-м в 12 матчах в составе молодежной команды.

Нкетиа превзошел достижения Алана Ширера и Фрэнсиса Джефферса и стал лучшим бомбардиров в истории молодежной сборной Англии.

В текущем сезоне 21-летний провел 7 поединков в составе Арсенала, отличившись двумя голами.