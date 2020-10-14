Англия

Через полтора месяца полузащитник может вернуться на поле.

Хавбек Эвертона Жан-Филипп Гбамен работает по индивидуальной программе. Главный тренер команды Карло Анчелотти ожидает его возвращение к концу ноября, сообщает журналист The Athletic Патрик Бойланд.

Ивуариец стал игроком Эвертона летом 2019 года. Однако экс-хавбек Майнца сразу же получил травму подколенного сухожилия, а затем в октябре 2019 был прооперирован.

За две недели до рестарта АПЛ Жан-Филипп повредил мышцы бедра на тренировке и с тех пор не играл. Всего на его счету два поединка в английском первенстве.