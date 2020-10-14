Англия

Трансферная стоимость украинцев потерпела изменений по обновленным данным портала.

Специализированный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов английской Премьер-лиги.

Изменений коснулась и нынешняя цена двух украинских футболистов — Александра Зинченко из Манчестер Сити и Андрея Ярмоленко из Вест Хэма.

Зинченко по данным портала теперь оценивается в 20 миллиона евро, что на 4 миллиона евро меньше, чем в апреле 2020 года.

Стоимость Ярмоленко также изменилась в отрицательную сторону. Отныне украинский вингер оценивается в 7,5 миллиона евро, тогда как в апреле было 9,5 миллиона евро.

Напомним, что голкипер мадридского Реала Андрей Лунин, в отличие от своих соотечественников, стал дороже. Правда изменения по меркам топ-чемпионатов оказались незначительными — стоимость украинца увеличилась на 300 тысяч евро.