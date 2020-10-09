Испания

Специализированный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов испанской Ла Лиги.

Изменений коснулась и нынешняя цена украинского голкипера Андрея Лунина, защищающего цвета мадридского Реала.

21-летний футболист по данный портала оценивается в 3 миллиона евро, что на 300 тысяч евро больше, чем в апреле 2020 года.

Однако, стоит отметить, что пик трансферной стоимости Лунина приходится на июль 2018 года: тогда украинец оценивался в 8,5 миллионов евро.

Напомним, что тренерский штаб Реала во главе с Зинедином Зиданом включил Андрея Лунина в заявку на текущий сезон Ла Лиги, сделав его сменщиком Тибо Куртуа.