Англия

Стала известна стоимость самых дорогих футболистов чемпионата Англии.

Специализированный портал Transfermarkt обновил список самых дорогих футболистов английской Премьер-лиги.

По итогам изменений, данный топ возглавляет крайний полузащитник Манчестер Сити Рахим Стерлинг, который оценивается в 128 миллионов евро.

Вингер Ливерпуля Садио Мане расположился на второй строчке с оценочной стоимостью в 120 миллионов евро, а тройку самых дорогих футболистов АПЛ замкнул еще один игрок Манчестер Сити Кевин Де Брюйне с ценой 120 миллионов евро.

Стоит отметить, что в 120 миллионов евро портал также оценил вингера Мохаммеда Салаха из Ливерпуля и нападающего Харри Кейна из Тоттенхэма.

Представляем вашему вниманию список самых дорогих футболистов чемпионата Англии по версии Transfermarkt:

1. Рахим Стерлинг, Манчестер Сити. Стоимость — 128 миллионов евро;

2. Садио Мане, Ливерпуль. Стоимость — 120 миллионов евро;

3. Кевин Де Брюйне, Манчестер Сити. Стоимость — 120 миллионов евро;

4. Мохаммед Салах, Ливерпуль. Стоимость — 120 миллионов евро;

5. Харри Кейн, Тоттенхэм. Стоимость — 120 миллионов евро;

6. Трент-Александер Арнольд, Ливерпуль. Стоимость — 110 миллионов евро;

7. Кай Хаверц, Челси. Стоимость — 81 миллионов евро;

8. Маркус Рашфорд, Манчестер Юнайтед. Стоимость — 80 миллионов евро;

9. Вирджил ван Дейк, Ливерпуль. Стоимость — 80 миллионов евро;

10. Бернарду Силва, Манчестер Сити. Стоимость — 80 миллионов евро;

11. Поль Погба, Манчестер Юнайтед. Стоимость — 80 миллионов евро;

12. Бруну Фернандеш, Манчестер Юнайтед. Стоимость — 80 миллионов евро;

13. Алиссон, Ливерпуль. Стоимость — 80 миллионов евро.

Напомним, что по обновленным данным стоимость левого защитника Манчестер Сити Александра Зинченко снизилась на 4 миллиона евро, а нападающий Вест Хэма Андрей Ярмоленко стал дешевле на 2 миллиона евро.