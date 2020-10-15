Англия

Экс-защитник сборной Англии заключил краткосрочный контракт с "орлами".

Правый защитник Натаниэль Клайн снова стал футболистом Кристал Пэлас спустя восемь лет после ухода из клуба, сообщил официальный сайт "орлов". Контракт рассчитан до конца января 2021 года.

Клайн провел 137 матчей за Пэлас с 2008 по 2012 год, после чего ушел в Саутгемптон, а в 2015 году – в Ливерпуль. Также в 2019 он играл на правах аренды за Борнмут.

Лучший футболист сезона-2010/11 в Пэлас в последнее время поддерживал форму с командой, а также сыграл 45 минут за резерв "орлов".

На счету Клайна 14 матчей за сборную Англии. Там он дебютировал под руководством нынешнего тренера Кристал Пэлас Роя Ходжсона.