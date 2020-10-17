Англия

Football.ua представляет анонс матча пятого тура АПЛ сезона-2020/21.

Внутренние чемпионаты возвращаются после паузы на матчи сборных, поэтому мы традиционно продолжаем анонсировать самые интересные предстоящие поединки английского первенства. В рамках пятого тура АПЛ Ньюкасл примет на своем поле Манчестер Юнайтед.

Суббота, 17 октября, 22:00. Сент-Джеймс Парк, Ньюкасл-апон-Тайн. Главный арбитр — Крэйг Поусон. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Продажа Ньюкасла инвесторам из Саудовской Аравии так и не состоялась, поэтому пока болельщикам "сорок" придется отложить свои мечты о присоединении к списку самых богатых клубов Европы. Несмотря на это, подопечные Стива Брюса весьма неплохо начали новый сезон: победы над Вест Хэмом (2:0) и Бернли (3:1) затмили домашнее поражение от Брайтона со счетом 0:3. Кроме того, Ньюкаслу удалось отобраться очки у Тоттенхэма (1:1) в третьем туре, но на результат той встречи непосредственно повлиял непростой календарь "шпор".

А вот Манчестер Юнайтед стал командой, которая больше остальных обсуждалась после старта новой кампании Премьер-лиги. В стартовом для себя матче "красные дьяволы" потерпели поражения от Кристал Пэлас (1:3), а встреча с Брайтоном запомнилась назначенным пенальти уже после финального свистка, который успешно реализовал Бруну Фернандеш и принес в копилку МЮ первые и пока единственные три очка.

Справедливости ради, тогда Брайтон выглядел на поле действительно лучше, а проблемы манкунианцев в обороне прослеживались невооруженным глазом. Это успешно продемонстрировал Тоттенхэм, который в следующем туре разгромил Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд со счетом 6:1. Да, забывать спорную красную карточку Мартиаля после проявленного актерского мастерства в исполнении Ламелы нельзя, но и без того оборона "красных дьяволов" попросту трещала по швам. С такой игрой, вероятно, Тоттенхэм и без численного преимущества нанес бы команде Солскьяера поражение.

Появлялась информация, что руководство Манчестер Юнайтед не подписало ни одного футболиста, которого хотел Солскьяер, но и без того последний день трансферного окна для манкунианцев выдался насыщенным. Еще одним усилением из чемпионата Португалии стал левый защитник Алекс Теллес, а прибывший уругвайский форвард Эдинсон Кавани обязан повлиять на команду своим авторитетом, опытом и лидерскими качествами.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Манчестер Юнайтед. На победу команды Оле-Гуннара Солскьяера предлагается коэффициент 1,69, тогда как потенциальный успех Ньюкасла оценивается показателем 4,90. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,20.

Не сыграют: Дубравка, Гейл, Ритчи, М. Лонгстафф — Джонс, Мартиаль

Под вопросом: Дамметт, Льюис, Лассельс, Сен-Максимен, Кларк, Йедлин — Туанзебе, Кавани, Магуайр