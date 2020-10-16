Англия

"Молотобойцы" близки к подписанию к вингера Брентфорда.

Крайний полузащитник Брентфорда Саид Бенрахма может в ближайшее время отправиться на повышение в английскую Премьер-лигу.

По информации Sky Sports, 25-летний алжирец прошел медицинское обследование в Вест Хэме и согласовал с "молотобойцами" условия пятилетнего контракта.

Сообщалось, что Бенрахма рассматривается в качестве замены ушедшему на правах аренды в Порту Фелипе Андерсону, а трансфер вингера оценивается в 30 миллионов фунтов.

Саид Бенрахма присоединился к Брентфорду летом 2018 года из Ниццы. В прошлом сезоне алжирский футболист провел 46 поединков в футболке "пчел", в которых забил 17 голов и отдал 10 ассистов.