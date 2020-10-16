Англия

Вратарь Джек Батленд вернулся в Премьер-лигу.

Джек Батленд перешел из Сток Сити в Кристал Пэлас — сообщил официальный сайт "орлов".

Финансовые условия сделки не разглашаются, но известно, что 27-летний экс-вратарь национальной сборной Англии (9 матчей) подписал контракт на три года.

Ранее Джек выступал за Бирмингем (46 матчей во всех турнирах), Челтенхэм Таун (24), Сток Сити (169), Барнсли (13), Лидс (16) и Дерби Каунти (6).

Внутрианглийское трансферное окно, во время которого можно было совершать переходы между представителями различных дивизионов, закрылось в пятницу, 16 октября в 19:00 по киевскому времени.