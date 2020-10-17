Англия

Менеджер рассказал о несостоявшимся трансфере.

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес заявил, что будучи тренером Манчестер Юнайтед, хотел купить вингера Реала Гарета Бэйла.

"Гарет Бэйл, вероятно, был первым именем, о котором я подумал, когда получил работу в Юнайтед. Я думал, что он отлично бы подошел по своему стиль команде. У Юнайтед отличная история вингеров, от Джорджа Беста до Райана Гиггза и многих других блестящих игроков".

"Я хотел, чтобы Бэйл был моим первым трансфером в команду. Но Реал нас немного опередил. Я пытался перехватить его. Я пытался заполучить его. Манчестер Юнайтед предлагал больше денег, чем Реал. Они предлагали больше денег самому игроку", — цитирует Мойеса Sky Sports.

Ранее менеджер Тоттенхэма Жозе Моуриньо заявил, что важно, чтобы валлиец оставался счастливым в команде.