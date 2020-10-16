Англия

Португалец заявил о важности хороших выступлений валлийского форварда.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо поделился своим мнением о ситуации с нападающим Гаретом Бэйлом, который готов вернуться на поле.

"Главное значение имеет команда, и Гарет находится здесь, чтобы помогать команде. Но в то же время мы о нем переживаем, очень переживаем. Решения, которые мы принимаем, должны идти на пользу команде, но также и ему на пользу. Важно, чтобы он провел счастливый сезон с нами. Думаю, что на данном этапе его карьеры это очень важно.

Странно ощущаешь себя во время международного перерыва, потому что хочешь работать и не можешь и ждешь игроков. Нас ждет большой матч в воскресенье против хорошо играющей команды", – приводит слова Моуриньо Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Бэйл готов вернуться в состав Тоттенхэма в матче с Вест Хэмом, который состоится в 18 октября.