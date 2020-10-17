Англия

Вингер высказал свое мнение о работе специалиста.

Крайний полузащитник Манчестер Сити Рахим Стерлинг дал свою оценку бывшему ассистенту "горожан". а ныне менеджеру Арсенала Микелю Артете.

"Он человек, о котором здесь много говорят до сих пор. Менеджер доверял ему, и он имел большое влияние на игроков и на команду в целом. Так что, как только он перешел в Арсенал, я знал, что это будет отличная возможность для него, но также он определенно осуществит то, что хотел.

И он тот человек, который не упускает возможности сдвинуться с мертвой точки, как вы можете видеть на примере парней из Арсенала", — цитирует Стерлинга Goal.

Поединок Манчестер Сити — Арсенал состоится сегодня, 17-го октября, в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.