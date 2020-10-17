Англия

Менеджер прокомментировал работу с валлийцем.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо высказал свое мнение о том, какую игру может демонстрировать новичок команды Гарет Бэйл.

"Когда он достигнет своего уровня и когда он достигнет своей нормальной интенсивности и динамики, я думаю, что он может быть игроком, которого люди видел, когда он перешел в Реал Мадрид. Он был ключевым футболистом".

"Один из первых вопросов в моем первом разговоре с Гаретом был: "Какая твоя любимая позиция?" Я хотел начать с этого, и он ответил. Означает ли это, что он всегда будет использоваться там? Нет. Потому что он будет играть там, где он нужен команде", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.

Ранее главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес заявил, что хотел приобрести Бэйла в Манчестер Юнайтед.