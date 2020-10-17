Англия

Нидерландский защитник покинул поле из-за повреждения.

Вирджил ван Дейк в матче с Эвертоном, Getty Images

Вирджил ван Дейк в матче с Эвертоном, Getty Images

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк получил травму в матче с Эвертоном в 5-м туре английской Премьер-лиги.

На 6-й минуте встречи ван Дейк получил удар по ногам от голкипера Джордана Пикфорда. Нидерландский центрбек не смог продолжить поединок, и на 11-й минуте вместо него на поле вышел Джо Гомес.

Арбитр Майкл Оливер не стал назначать пенальти в этом эпизоде, поскольку посчитал, что ван Дейк находился в офсайде.

После первого тайма счет в матче Эвертон – Ливерпуль 1:1. Следить за событиями поединка можно в текстовой трансляции на Football.ua.