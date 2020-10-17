Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Ливерпуль в поединке чемпионата Англии в рамках мерсисайдского дерби гостил у Эвертона и сыграл вничью.

Команды обменялись голами в начале первой половины игры, а уже ближе к концу поединка "ирискам" вновь пришлось отыгрываться — финальный свисток зафиксировал результативную ничью.



Эвертон — Ливерпуль 2:2

Голы: Кин, 19, Калверт-Льюин, 81 — Мане, 3, Салах, 72



Эвертон: Пикфорд — Коулман (Годфри, 31), Мина, Майкл Кин, Динь — Дукуре (Ивоби, 78), Аллан, Гомеш — Родригес, Калверт-Льюин, Ришарлисон.



Ливерпуль: Адриан — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк (Гомес, 11), Робертсон — Кейта, Фабиньо, Тиаго — Салах, Фирмино (Жота, 78), Мане.



Предупреждения: Родригес, Гомеш — Мане, Фабиньо



На 88-й минуте удален Ришарлиссон (Эвертон) (грубое нарушение).