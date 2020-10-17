Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итог завершающего поединка пятого тура АПЛ, в исходе которого система VAR сыграла не последнюю роль (2:2).

Возвращение клубного футбола после октябрьских матчей национальных сборных ознаменовалось чередой статусных субботних поединков. Эффектная вывеска 237-го по счету мерсисайдского дерби открывала перечень событий не только пятого тура Английской Премьер-лиги, но и всего футбольного уик-энда в топ-чемпионатах Европы. В этот раз, пустые трибуны "Гудисон Парк" стали свидетелями очередного противостояния двух непримиримых оппонентов — Эвертона и Ливерпуля.

Международная пауза наступила ровно в тот момент, когда информационное пространство на мировом уровне сотрясла новость о разгромном поражении команды Юргена Клоппа в гостях у Астон Виллы (2:7). На этом фоне победа "ирисок" днем ранее над Брайтоном (4:2) выглядела еще более привлекательной, ведь стала четвертой кряду для подопечных Карло Анчелотти. Редкая картина сохранилась в турнирной таблице практически на две недели — Эвертон возвышался над принципиальным оппонентом, которого не мог обыграть в очном противостоянии вот уже 22 игры (11 ничьих и 11 поражений).

Голы в дерби не заставили себя долго ждать. Уже на третьей минуте на своем фланге не смог сдержать Робертсона Коулман, после чего шотландец со второй попытки точно прострелил на Мане в зону перед вратарской. Сенегалец просто расстреливал Пикфорда с близкой дистанции ударом под перекладину. Дела у Эвертона могли пойти еще хуже, если бы не VAR. Голкипер "ирисок" бросился в ноги ван Дейку на левом фланге своей вратарской, однако боковой арбитр первоначально отметил положение "вне игры" у защитника, после чего видео-ассистенты крайне спорным графическим рисунком подтвердили это решение. Вот только самому нидерландцу от этого было не лучше — ван Дейк получил повреждение, после чего был заменен на Гомеса.

Именно роста и грамотного выбора позиции при стандартах со стороны ван Дейка не хватило Ливерпулю дабы сдержать редкий опасный момент со стороны соперников в середине тайма. Хамес подал угловой с правого фланга точно на голову Майклу Кину, после чего счет сравнялся. "Красные" безраздельно владели инициативой в атаке и после забитого оппонентами мяча, однако уперлись в потолок из слабой реализации и надежной игры Пикфорда на линии ворот. Дерби не хватало эмоций в первом тайме, и точно не от пустых трибун они должны были прийти на футбольное поле.

После перерыва игра оживилась моментами у обоих ворот: Хендерсон запустил мяч над левой девяткой, замыкая передачу Робертсона с фланга, а в ответной атаке Адриану удалось среагировать на не до конца удачную попытку Калверт-Льюина завершить пас Диня в зону перед вратарской. Эвертон после этих эпизодов забрал мяч под свой контроль, и сумел создать еще два момента благодаря ударам головой от Ришарлиссона и Хамеса, с которыми справилась левая штанга и голкипер гостей.

И все бы было в порядке у "ирисок" с настроем на забитый мяч, однако Мина на ровном месте решил неудачным выносом подарить возможность для удара слету из правой половины штрафной для Салаха. У Пикфорда не было времени на реакцию на этот выстрел в дальний угол. Зато, у голкипера Эвертона все сложилось с сейвом после удара головой от Матипа уже при следующей подаче углового с правого фланга от "красных". Этот эпизод мог приговорить к поражению команду Анчелотти, но страж ворот справился, а заключительные десять минут основного времени Эвертон начал с гола Калверт-Льюина, который головой завершил подачу с левого фланга от Диня.

Решающим моментом всего поединка рисковало стать удаление Ришарлиссона на 88-й минуте. Бразилец бросился в подкат в попытке опередить Тиаго в центре поля, совершив при этом накладку против соперника. Майкл Оливер отправил игрока хозяев досматривать игру в подтрибунное помещение, а у Ливерпуля было около 10 минут на спортивный подвиг. И он бы имел место быть, если бы не VAR. Микроскопический офсайд у Мане после паса в левый фланг штрафной не остался без внимания, так что последовавший прострел Садио и точный удар в его завершении от Хендерсона уже никого не волновал. "Ириски" вновь не сумели победить в дерби, но остались на вершине турнирной таблицы.

В следующем туре Эвертон сыграет на выезде против Саутгемптона, а Ливерпуль в домашних условиях сразится с Шеффилд Юнайтед.

Эвертон — Ливерпуль 2:2

Голы: Кин, 19, Калверт-Льюин, 81 — Мане, 3, Салах, 72



Эвертон: Пикфорд — Коулман (Годфри, 31), Мина, Майкл Кин, Динь — Дукуре (Ивоби, 78), Аллан, Гомеш — Родригес, Калверт-Льюин, Ришарлисон.



Ливерпуль: Адриан — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк (Гомес, 11), Робертсон — Кейта, Фабиньо, Тиаго — Салах, Фирмино (Жота, 78), Мане.



Предупреждения: Родригес, Гомеш — Мане, Фабиньо



На 88-й минуте удален Ришарлиссон (Эвертон) (грубое нарушение).