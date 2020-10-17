Англия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Англии.

В матче 5-го тура АПЛ Челси на своем поле сыграл вничью с Саутгемптоном со счетом 3:3.

В составе "синих" дублем отличился Тимо Вернер, а еще один гол в свой актив записал Кай Хаверц. В составе "святых" же забивали Данни Ингз, Че Адамс и Янник Вестергор.



Челси – Саутгемптон 3:3

Голы: Вернер, 15, 28, Хаверц, 59 – Ингз, 43, Адамс, 57, Вестергор 90+2.

Челси: Аррисабалага – Аспиликуэта, Кристенсен, Зума, Чилуэлл – Канте, Жоржиньо – Пулишич (Джеймс, 87), Хавертц, Маунт (Зиех, 72) – Вернер (Абрахам, 90).

Саутгемптон: Маккарти – Уокер-Питерс, Беднарек, Вестергор, Бертран – Уолкотт, Уорд-Проуз, Ромеу (Диалло, 87), Редмонд (Телла, 77) – Адамс (Лонг, 86), Ингз.

Предупреждения: Чилуэлл – Ромеу.