"Красные дьяволы" с разгромным счетом одолели "сорок".
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18 октября 2020, 00:14
Манчестер Юнайтед в рамках пятого тура чемпионата Англии отправился в гости к Ньюкаслу и добился победы со счетом 4:1.
Манкунианцы дожали соперника под занавес встречи, трижды поразив ворота "сорок".
Ньюкасл — Манчестер Юнайтед 1:4
Голы: Шоу, 2 (автогол) — Магуайр, 23, Фернандеш, 86, Ван-Биссака, 90, Рашфорд, 90+6
Ньюкасл: Дарлоу — Крафт, Льюис, Фернандес, Ласселс — Хэйден (Шер, 49), Шелви — Сен-Максимен, Хендрик (Альмирон, 88) — Жоэлинтон (Фрейзер, 72), Уилсон
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред (Погба, 69) - Джеймс (ван де Бек, 76), Бруну Фернандеш, Мата (Матич, 90) — Рашфорд
Предупреждения: Крафт — Джеймс