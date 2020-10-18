Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В рамках пятого тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед сумел под самый конец поединка добыть гостевую победу над Ньюкаслом.

К 86-й минуте на табло красовался ничейный счет, однако "красным дьяволам" оказалось достаточно этого времени, чтобы забить в ворота соперника еще три гола.

Смотрите видео голов и обзор матча Ньюкасл — Манчестер Юнайтед:

Ньюкасл — Манчестер Юнайтед 1:4

Голы: Шоу, 2 (автогол) — Магуайр, 23, Фернандеш, 86, Ван-Биссака, 90, Рашфорд, 90+6

Ньюкасл: Дарлоу — Крафт, Льюис, Фернандес, Ласселс — Хэйден (Шер, 49), Шелви — Сен-Максимен, Хендрик (Альмирон, 88) — Жоэлинтон (Фрейзер, 72), Уилсон

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред (Погба, 69) - Джеймс (ван де Бек, 76), Бруну Фернандеш, Мата (Матич, 90) — Рашфорд

Предупреждения: Крафт — Джеймс