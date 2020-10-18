Ливерпуль может надолго лишиться своего ведущего центрального защитника.
Вирджил ван Дейк, Getty Images
18 октября 2020, 10:38
Центрбек Ливерпуля Вирджил ван Дейк, вероятно, порвал крестообразные связки колена в матче с Эвертоном (2:2). В таком случае он может пропустить семь-восемь месяцев, предполагает beIN Sports.
На 38-й минуте игры вратарь Эвертона Джордан Пикфорд влетел в ван Дейка. Однако в этом эпизоде был зафиксирован офсайд и вратарь остался безнаказанным.
Видео эпизода доступно в плеере ниже:
Ливерпуль пока еще не выступал с официальным заявлением ни по ван Дейку, ни по Тиаго Алькантаре, который тоже получил травму.