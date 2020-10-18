Англия

"Горожане" хотят заполучить аргентинца за полгода до окончания контракта.

Манчестер Сити не отказывается от намерений подписать Лионеля Месси. "Горожане" могут предпринять очередную попытку заполучить Лео в январе, предложив Барселоне 15 млн фунтов, утверждает таблоид Daily Star.

Столь малая сумма за Месси обусловлена тем, что его контракт с Барселоной истекает 30 июня 2021 года и весьма высока вероятность, что он не станет продлевать соглашение.

Месси в августе уведомил Барселону о желании покинуть клуб бесплатно, воспользовавшись соответствующей опцией своего контракта. Однако каталонцы указали на то, что эта опция была действительна до июня и не стали принимать во внимание аргумент о том, что сезон затянулся из-за коронавируса.

Недавно Лионель оказался в центре скандала, когда после матча за сборную Аргентины против Боливии крикнул одному из тренеров соперника: "*б твою мать, лысый! Что с тобой не так?!". По словам Месси, тот что-то орал весь поединок.