Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Тоттенхэм в поединке пятого тура чемпионата Англии принимал на своем поле Вест Хэм и умудрился упустить преимущество в три мяча.

"Молотобойцы" начали свой камбэк на 82-й минуте голом Бальбуэны, а закончили роскошным выстрелом Лансини уже в компенсированное время.



Тоттенхэм — Вест Хэм 3:3

Голы: Сон, 1, Кейн, 8, 16 — Бальбуэна, 82, Санчес, 85 (авт.), Лансини, 90+4



Тоттенхэм: Льорис — Орье, Санчес, Альдервейрельд, Регилон — Сиссоко, Хойбьерг, Ндомбеле (Уинкс, 73) — Бергвейн (Бэйл 73), Кейн, Сон (Моура, 80).



Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Бальбуэна, Огбонна, Крессвелл, Масуаку — Боуэн, Соучек, Райс, Форнальс (Лансини, 77) — Антонио (Ярмоленко, 77).



Предупреждения: Антонио, Соучек, Масуаку, Лансини.