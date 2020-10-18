Валлийский вингер вышел на поле в игре против Вест Хэма.
Тоттенхэм принимал Вест Хэм на своем поле и умудрился растерять преимущество в три мяча в заключительные минуты матча.
В том поединке на замену на поле вышел Гарет Бэйл. Валлиец сыграл за "шпор" впервые после возвращения.
Отметим, что в одном из моментов Бэйл пробивал из неплохой позиции, но его удар заблокировал Ярмоленко.
Бэйл уже ранее выступал в составе Тоттенхэма в 2007-13 годах, отыграв 203 матча и забив 56 голов.
Напомним, что Бэйл не мог дебютировать за лондонцев в течение месяца, так как прибыл в клуб с травмой.