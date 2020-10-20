Англия

Легендарный голкипер, похоже, возобновляет карьеру футболиста.

Клубы АПЛ во вторник, 20 октября, объявили заявки на поединки чемпионата Англии, по итогам чего не обошлось без сюрпризов.

Челси включил в список заявленных футболистов голкипера Петра Чеха, который завершил карьеру в 2019 году.

Возможно, такое решение "пенсионеров" связано с недавней травмой Эдуара Менди и регулярными неудачными выступления Кепы Аррисабалаги, но пресс-служба лондонского клуба называет другую причину.

По официальной информации, Петр Чех включен в состав из-за возможных последствий, вызванных в настоящее время пандемией коронавируса. 38-летний голкипер имеет статус игрока без контракта.

Стоит отметить, что в воротах Челси на поединок группового этапа Лиги чемпионов против Севильи занял Эдуар Менди.