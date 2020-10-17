Англия

Испанский голкипер продолжает разочаровывать болельщиков Челси.

В пятом туре Премьер-лиги Челси упустил победу над Саутгемптоном (3:3). Голкипер "синих" Кепа Аррисабалага, за которого заплатили 80 млн евро Атлетику, провел очередной посредственный поединок. Особенно вопиющей оказалась ошибка испанца, которая привела к голу Че Адамса.

Кепа не смог принять мяч после паса назад от Курта Зума. Видео ошибки Аррисабалаги – в плеере ниже:

Это уже не первый случай в нынешнем сезоне, когда Кепа грубо ошибается. Так, испанец во втором туре оплошал и позволил забить вингеру Ливерпуля Садио Мане.

Отметим, что новичок Челси Эдуар Менди не играл из-за травмы, полученной в расположении сборной Сенегала.