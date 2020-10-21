Англия

Ивуариец выбыл на длительный срок после мышечного повреждения.

Защитник Манчестер Юнайтед Эрик Байи не поможет команде в ближайшее время, сообщает Sky Sports.

Ивуарийский центрбек получил мышечное повреждение и не поможет команде в ближайшее время. По предварительным прогнозам, восстановление 26-летнего игрока займет три-четыре месяца.

Травма не позволит Байи принять участие во встречах с Челси, Лейпцигом, Арсеналом, Истанбулом и Эвертоном.

В текущем сезоне защитник провел 4 поединка в футболке "красных дьяволов".

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед исключил из заявки на АПЛ Серхио Ромеро и Фила Джонса.