Ивуариец выбыл на длительный срок после мышечного повреждения.
Защитник Манчестер Юнайтед Эрик Байи не поможет команде в ближайшее время, сообщает Sky Sports.
Ивуарийский центрбек получил мышечное повреждение и не поможет команде в ближайшее время. По предварительным прогнозам, восстановление 26-летнего игрока займет три-четыре месяца.
Травма не позволит Байи принять участие во встречах с Челси, Лейпцигом, Арсеналом, Истанбулом и Эвертоном.
В текущем сезоне защитник провел 4 поединка в футболке "красных дьяволов".
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед исключил из заявки на АПЛ Серхио Ромеро и Фила Джонса.