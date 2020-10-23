Англия

Футболист рассказал об игре на позиции защитника.

Полузащитник Ливерпуля Фабиньо заявил, что не сможет в полной мере заменить защитника Вирджила ван Дейка на позиции центрбека.

"Конечно, я не Вирджил — он сейчас лучший защитник в мире. В этой роли я должен стараться изо всех сил.

Когда я узнал, что Вирджил долгое время будет отсутствовать, я был шокирован, потому что, во-первых, он сейчас лидер в команде и в раздевалке.

Он также следит за тем, чтобы в раздевалке было настроение хорошее — хорошая атмосфера — и нам этого будет не хватать. Но я должен сделать то, что всегда делает Вирджил. Я должен попытаться организовать команду. Поговорить с командой и попытаться быть лидером", — сказал Фабиньо Mirror.

Ранее последние результаты "красных" прокомментировал полузащитник команды Джеймс Милнер.