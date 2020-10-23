Англия

Хавбек высказался о матче против луганчан.

Полузащитник Лестера Джеймс Мэддисон дал свою оценку поединку в рамках Лиги Европы против Зари (3:0).

"Я пропустил старт сезона, так что вернуться на поле, еще и в еврокубковом матче – отличное чувство. Тяжело, когда ты травмирован, даже если пропускаешь десять дней или неделю. Это делает футбольные вечера еще более особенными".

"Я не видел много матчей наших соперников. Мы посмотрели несколько видео о Заре. Они играли очень хорошо. В первые 15-20 минут они контролировали игру, владели мячом. В центре поля у них играло несколько хороших футболистов", — цитирует хавбека официальный сайт УЕФА.

Ранее свое мнение о поединке высказал главный тренер Лестера Брендан Роджерс.