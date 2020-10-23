Лига Европы

Главный тренер "лисиц" дал комментарий после матча.

Заря в рамках поединка группового этапа Лиги Европы отправилась в гости к Лестеру и уступила со счетом 0:3. Главный тренер английской команды считает, что луганчане были угрозой, но его подопечные поставили точку во втором тайме.

"Это была очень хорошая победа. Приятно получать очки и проводить "сухой" матч. Нам пришлось много трудиться, есть места, где нам еще нужно поработать. Когда они владели мячом, они были угрозой, но мы "убили" игру во втором тайме.

Игроки заслуживают огромной похвалы. Они могут быть лучше, нам нужно больше движения в верхней части поля, потому что мы могли бы забить больше", — приводит слова Роджерса официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча поединка Лестер — Заря.