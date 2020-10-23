Англия

"Манкунианцы" спокойны за будущее игрока.

Руководство Манчестер Юнайтед не станет повышать зарплату полузащитнику Полю Погба, чтобы удержать его в команде, сообщает ESPN.

Отмечается, что "манкунианцы" активизировали опцию продления контракта французского футболиста до 2022 года, а потому в клубе спокойны за будущее игрока.

По данным источника, Погба претендовал на зарплату ушедшего в Интер Алексиса Санчеса в 400 тысяч фунтов в неделю, но клуб отказал в этой просьбе.

В минувшем сезоне Поль Погба провел 22 поединка в футболке "красных дьяволов", отличившись одним голом и четырьмя ассистами.