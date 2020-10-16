"Красные дьяволы" пролонгировали соглашение с французом.
Поль Погба, getty images
16 октября 2020, 20:22
Манчестер Юнайтед активировал опцию продления контракта с Полем Погба, сообщает журналист Саймон Стоун.
Теперь соглашение 27-летнего игрока с "красными дьяволами" рассчитано до лета 2022-го года.
В минувшем сезоне Поль Погба провел 22 поединка в футболке "красных дьяволов", отличившись одним голом и четырьмя ассистами.
Напомним, что Зинедин Зидан по-прежнему нацелен на подписание французского полузащитника.