Манчестер Юнайтед активировал опцию продления контракта с Полем Погба, сообщает журналист Саймон Стоун.

Теперь соглашение 27-летнего игрока с "красными дьяволами" рассчитано до лета 2022-го года.

В минувшем сезоне Поль Погба провел 22 поединка в футболке "красных дьяволов", отличившись одним голом и четырьмя ассистами.

Напомним, что Зинедин Зидан по-прежнему нацелен на подписание французского полузащитника.