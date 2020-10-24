Англия

Представляем вашему вниманию видеообзор поединка Премьер-лиги.

Астон Вилла потерпела свое первое поражение в сезоне. Оно сразу же получилось разгромным – нападающий Лидса Патрик Бамфорд отправил в ворота "вилланов" три безответных мяча.

Астон Вилла — Лидс 0:3

Голы: Бэмфорд, 55, 67, 74

Астон Вилла: Мартинес — Таргетт, Мингз, Конса, Кэш — Дуглас Луис, Макгинн, Баркли, Грилиш, Трезеге (Траоре, 66) — Уоткинс.

Лидс: Меслье, Даллас, Кох, Эйлинг, Стрейк (Шеклтон, 21), Харрисон, Клих, Алиоски, Элдер Кошта (Рафинья, 83), Бэмфорд, Родриго (Эрнандес, 79).

Предупреждения: Мингз, Грилиш - Стрейк, Клих