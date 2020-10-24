Англия

Подопечным Хосепа Гвардиолы не удалось набрать три очка в матче с Вест Хэмом (1:1).

В первом матче игрового дня в АПЛ лондонский Вест Хэм принимал Манчестер Сити. Сразу же после стартового свистка гости ожидаемо забрали мяч под свой контроль, завладев игровым и территориальным преимуществом. Однако все ограничивалось лишь подходами к чужой штрафной площади, ударов по воротам не было. Лондонцы на некоторое время перехватили инициативу, проведя несколько атак кряду, но до ударов по воротам также не доходило. "Молотки" быстро снова отдали мяч сопернику, рассчитывая на игру на контратаках.

Подопечные Хосепа Гвардиолы заработали несколько стандартных положений, но их подачи не приводили к ударам по воротам. А вот хозяева смогли нанести удар, оказавшийся результативным. Цоуфал подал в штрафную на Антонио, а тот отправил мяч в сетку ударом в падении через себя – 1:0. Уже через несколько минут Майкл мог оформить дубль, но вместо удара по воротам нарушил правила в атаке. Со временем манкунианцы снова полностью забрали мяч под свой контроль и проводили немало времени на чужой половине поля. Но это не приносило никакой пользы, ведь дело не доходило до ударов по воротам.

Подопечные Дэвида Мойеса время от времени огрызались, убегая в атаку, но до опасных моментов дело не доходило. Большую часть времени "молотки" были сосредоточены на оборонительных действиях. Гости часто загружали мяч в штрафную площадь, но всякий раз их передачи оказывались безадресными. Лондонцы легко справлялись с натиском со стороны соперника. В первой половине встречи команде Гвардиолы так и не удалось создать ни одного опасного момента. Команды отправились на перерыв при минимальном преимуществе Вест Хэма.

Сразу же после перерыв Гвардиола снял с игры Агуэро, решив выпустить на поле Фодена. Фил довольно быстро принес своей команде пользу, забив быстрый гол. Канселу убежал от Цоуфала и отпасовал на Фодена, а тот вторым касанием пробил точно в ближний угол — 1:1. Сравняв счет, гости обрели психологическое преимущество, продолжив атаковать. Они много владели мячом на чужой половине поля, намереваясь выйти вперед. Однако, несмотря на контроль мяча, им не долго не удавалось создать следующий опасный момент.

Подопечные Мойеса время от времени забирали мяч себе, но им редко удавалось проводить акцентированные атаки. А вот "горожане" проводили много времени у чужой штрафной, пытаясь вскрыть эшелонированную оборону соперника. Сделать это им не удавалось, так что приходилось пробивать по воротам издали. Однако эти удары не несли реальной угрозы для Фабиански. Гвардиола выпустил на поле Де Брюйне, чья изобретательность должна была помочь гостям забить. Но, как показал матч, Кевин еще не набрал оптимальные кондиции после травмы и не показывал свою лучшую игру.

В одном из эпизодов Бальбуэна мог помочь Сити забить, едва не срезав мяч в свои ворота, но для "молотков" все обошлось. Через несколько минут Де Брюйне мог забить прямым ударом со штрафного, но его выстрел не доставил проблем Фабиански. Еще через несколько минут у Форнальса был прекрасный шанс реализовать выходи один на один с Эдерсоном, но испанец просто ткнул мяч в руки вратарю. Практически сразу же после этого Стерлинг мог наказать соперника за плохую реализацию, но и сам не смог переиграть Фабиански в ближнем бою.

После этого игра успокоилась. У манкунианцев ничего не получалось впереди. Казалось, что хозяева спокойно доведут матч до логического завершения, но они едва не пропустили на последней минуте компенсированного времени. У Мареза был шанс вырвать для своей команды победу, но Рияду не удалось протолкнуть мяч мимо Фабиански. Как итог, команды разошлись миром, набрав по одному очку. "Горожан" продолжает лихорадить.

В седьмом туре Вест Хэм ожидает сложнейший матч с Ливерпулем, а Манчестер Сити испытает на прочность Шеффилд Юнайтед.

Вест Хэм — Манчестер Сити 1:1

Голы: Антонио, 18 — Фоден, 51

Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Бальбуэна, Огбонна, Крессвелл, Масуаку — Боуэн (Алле, 69), Соучек, Райс, Форнальс — Антонио (Ярмоленко, 52)

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер (Зинченко, 78), Диаш, Гарсия, Канселу — Силва (Де Брюйне, 68), Родри, Гюндоган — Марез, Агуэро (Фоден, 46), Стерлинг

Предупреждения: Цоуфал, Бальбуэна