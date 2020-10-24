Англия

Представляем видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке шестого тура английской Премьер-лиги Кристал Пэлас отправился в гости к Фулхэму, который является одним из главных претендентов на вылет в Чемпионшип по итогам текущего сезона.

Прервать свою неудачную серию "дачникам" не удалось и в лондонском дерби с Кристал Пэлас. Голы Ридевалда и Заа принесли "орлам" победу, а Фулхэму пришлось довольствоваться лишь шикарным взятием ворот в исполнении Кэрни под самый занавес поединка.

Смотрите видео голов и обзор матча Фулхэм — Кристал Пэлас:

Фулхэм — Кристал Пэлас 1:2

Голы: Кэрни, 90+5 — Ридевалд, 8, Заа, 64

Фулхэм: Ареоля, Айна, Рим, Робинсон, Адарабиойо, Лемина (Рид, 79), Кэрни, Лофтус-Чик (Декордова-Рид, 74), Замбо-Ангисса (Камара, 66), Лукман, Митрович.

Кристал Пэлас: Гуаита, Митчелл, Дэнн, Клайн (ван Анхолт, 72), Ридевалд (Сако, 85), Миливоевич, Шлупп (Эзе, 76), Таунсенд, Куяте, Заа, Батшуайи.

Предупреждение: Гуаита

Удаление: Камара, 86