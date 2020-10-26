Менеджер рассказал о проблемах своей команды.
Жозе Моуриньо, getty images
26 октября 2020, 08:21
Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо заявил, что "шпорам" пока не удается объединить всех игроков в стабильную команду.
"В Реале у меня были потрясающие, потрясающие атакующие игроки, и нам удалось определенным образом сформировать команду".
"Я должен быть честным и сказать, что у нас здесь много хороших атакующих игроков, но мы должны дать стабильность. Нам нужно стабильно играть в обороне, чтобы чувствовать себя твердой, уверенной силой. Так что нам нужно найти этот баланс".
"Это командная вещь, а не только про отдельные личности. Как в атаке, так и в обороне, мы должны играть как единое целое", — цитирует Моуриньо Goal.
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