Англия

Менеджер рассказал о проблемах своей команды.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо заявил, что "шпорам" пока не удается объединить всех игроков в стабильную команду.

"В Реале у меня были потрясающие, потрясающие атакующие игроки, и нам удалось определенным образом сформировать команду".

"Я должен быть честным и сказать, что у нас здесь много хороших атакующих игроков, но мы должны дать стабильность. Нам нужно стабильно играть в обороне, чтобы чувствовать себя твердой, уверенной силой. Так что нам нужно найти этот баланс".

"Это командная вещь, а не только про отдельные личности. Как в атаке, так и в обороне, мы должны играть как единое целое", — цитирует Моуриньо Goal.

Ранее португальский специалист рассказал о форме полузащитника команды Гарета Бэйла.