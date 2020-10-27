Англия

Нападающий доволен формой команды.

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн заявил, что команда набирает отличную форму и может побороться за трофеи в текущем сезоне.

"Я думаю, что мы находимся на этапе, к которому мы были так близки на протяжении стольких лет, многие из нас шли к нему вместе уже четыре или пять лет".

"В этом году были внесены отличные изменения в нашу систему, и мы все набираемся опыта. Мы знаем, что с командой и игроками, которые у нас есть, мы можем сделать что-то особенное".

"Когда вы выходите на поединки, нужно быть уверенным, что вы боретесь за каждое очко и результат", — сказал он Sky Sports.

Напомним, в последнем поединке АПЛ Тоттенхэм на выезде сумел минимально одолеть Бернли.